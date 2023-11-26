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Общество

Метеоролог рассказал, какой будет пензенская зима

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Предстоящей зимой в Пензенской области, вероятно, не будет экстремально низких температур. Декабрь, январь и февраль ожидаются достаточно теплыми.

Об этом в беседе с изданием News.ru сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В условиях глобального потепления на европейской части России температура воздуха будет около и выше нормы. То есть зима не будет холодной, но она ожидается очень неоднородной. Ничего более конкретного сказать невозможно, - заявил он.

Прошлая зима в регионе также не стала слишком морозной. Так, в декабре 2022-го средняя дневная температура составила -4 градуса, ночная -5.

В январе среднее значение равнялось -8 днем, -11 ночью. Самыми морозными выдались 7 января (-24…-25) и 9-е (-23…-26). В феврале средняя дневная температура была -5 градусов, ночная -7.

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