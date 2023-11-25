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Общество

В Пензе выступят группа «Чичерина» и Александр Ванюшкин

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В Пензе ко Дню Героев Отечества запланированы выступления группы «Чичерина» и автора патриотических песен Александра Ванюшкина с коллективом.

Концерт обойдется бюджету в 1 млн 900 тыс. рублей. Такая сумма прописана в договоре заказчика - ГАУ «Пензаконцерт» - с организатором. Документ размещен на портале госзакупок.

В соответствии с контрактом исполнитель - ООО «Формула успеха» - обязуется обеспечить выступление группы «Чичерина» и Александра Ванюшкина 8 декабря 2023 года в 13:00 в киноконцертном зале «Пенза».

Организатор самостоятельно решает вопросы с заблаговременной доставкой артистов и их обеспечением, включая выплату гонорара.

Он также несет ответственность, в том числе имущественного характера, за нарушение общественного порядка и правил противопожарной и технической безопасности в здании ККЗ. Если помещению или имуществу будет нанесен вред, то исполнитель контракта обязан его возместить.

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