В Пензе выступят группа «Чичерина» и Александр Ванюшкин

25.11.2023 | 13:08

В Пензе ко Дню Героев Отечества запланированы выступления группы «Чичерина» и автора патриотических песен Александра Ванюшкина с коллективом.

Концерт обойдется бюджету в 1 млн 900 тыс. рублей. Такая сумма прописана в договоре заказчика - ГАУ «Пензаконцерт» - с организатором. Документ размещен на портале госзакупок.

В соответствии с контрактом исполнитель - ООО «Формула успеха» - обязуется обеспечить выступление группы «Чичерина» и Александра Ванюшкина 8 декабря 2023 года в 13:00 в киноконцертном зале «Пенза».

Организатор самостоятельно решает вопросы с заблаговременной доставкой артистов и их обеспечением, включая выплату гонорара.

Он также несет ответственность, в том числе имущественного характера, за нарушение общественного порядка и правил противопожарной и технической безопасности в здании ККЗ. Если помещению или имуществу будет нанесен вред, то исполнитель контракта обязан его возместить.