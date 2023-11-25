В Пензе выступят группа «Чичерина» и Александр Ванюшкин

В Пензе ко Дню Героев Отечества запланированы выступления группы «Чичерина» и автора патриотических песен Александра Ванюшкина с коллективом.
Концерт обойдется бюджету в 1 млн 900 тыс. рублей. Такая сумма прописана в договоре заказчика - ГАУ «Пензаконцерт» - с организатором. Документ размещен на портале госзакупок.
В соответствии с контрактом исполнитель - ООО «Формула успеха» - обязуется обеспечить выступление группы «Чичерина» и Александра Ванюшкина 8 декабря 2023 года в 13:00 в киноконцертном зале «Пенза».
Организатор самостоятельно решает вопросы с заблаговременной доставкой артистов и их обеспечением, включая выплату гонорара.
Он также несет ответственность, в том числе имущественного характера, за нарушение общественного порядка и правил противопожарной и технической безопасности в здании ККЗ. Если помещению или имуществу будет нанесен вред, то исполнитель контракта обязан его возместить.
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