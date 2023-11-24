Пострадавшим от ЧС гражданам предлагают дать выходной и отпуск

24.11.2023 | 07:56

МЧС разработало поправки в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которыми пострадавшим от чрезвычайных ситуаций предлагается предоставлять выходной день и отпуск за свой счет.

Об этом пишет РБК.

В пояснительной записке говорится, что в трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности.

В законопроекте предлагается предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на дополнительный выходной день (с сохранением средней зарплаты) и отпуск (без него) на срок до пяти календарных дней.

Чтобы получить эти льготы, граждане должны будут подтвердить факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации. Для этого потребуется справка от органов местного самоуправления.