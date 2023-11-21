Ряду пензенских выпускников предлагают дать отсрочку от армии

21.11.2023 | 18:41

В Пензенской области выпускникам, окончившим обучение по какой-либо рабочей специальности, предлагают дать отсрочку от армии. Инициатива обсуждалась на заседании в региональном правительстве во вторник, 21 ноября.

С такой идеей выступил руководитель ПО «Старт» Сергей Байдаров. Он обратил внимание, что в Зареченском технологическом институте ограничено число квот на подготовку молодых специалистов.

Благодаря годовой отсрочке от призыва в армию молодые специалисты успели бы устроиться на предприятие и погрузиться в рабочий процесс. Тогда вероятность того, что по окончании службы они вернутся на свое место, увеличится.

«Мы готовим обращение в Министерство просвещения РФ о возможности подготовки кадров, в том числе - за счет бюджета Пензенской области, поддержите нас», - попросил он главу региона.

«Это хорошая идея, я поддерживаю эти инициативы. Мы уже распределяем средства таким образом, чтобы была возможность увеличить набор на рабочие специальности в учебных заведениях Пензенской области», - ответил Олег Мельниченко.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан уточнил, что региональные предприятия больше всего нуждаются в инженерах-технологах, инженерах-конструкторах, слесарях механосборочных работ, операторах станков с ЧПУ.