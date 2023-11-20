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Общество

Пензенцы прошли опрос и определили лучшие сады и школы

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Жители Пензенской области оценили образовательные учреждения региона. Высший балл (100) получили 7 из них.

Победителей определяли с помощью опроса, в нем участвовали 82 782 человека. Они оценивали качество образовательной деятельности в 221 организации.

«Оценка проводилась по следующим направлениям: открытость и доступность информации об образовательных организациях, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации, удовлетворенность качеством условий оказания услуг, доступность услуг для инвалидов», - рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

В этом году, в отличие от предыдущих, пензенцы поставили высший балл нескольким учреждениям.

Лучшими, по мнению жителей области, стали детские сады № 21 «Колосок», № 103 «Ласточка», № 106 «Облачко» в Пензе, № 13 в Заречном, а также школы в селах Вачелай Сосновоборского района, Волчий Враг и Малая Сергиевка Тамалинского района.

Наименьший балл, полученный образовательным учреждениями, - 78,2.

К недостаткам опрошенные отнесли сниженные по сравнению с другими учреждениями доступность услуг для инвалидов и комфортность, а также размещение неполной информации на сайтах.

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