Сетевое издание|18+|Понедельник|20 ноя 2023|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Навстречу чудесам»: «Пятерочка» запустила предновогоднюю акцию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Торговая сеть «Пятерочка» приглашает пензенцев принять участие в новой акции «Навстречу чудесам». Она пройдет с 14 ноября по 18 декабря.

У жителей области, делающих покупки в магазинах «Пятерочка», будет возможность выиграть ценные подарки, получить скидки, специальные предложения от партнеров, презенты от сервиса «Пятерочка Доставка». Главным призом станет автомобиль.

Условие участия - покупка на сумму от 300 рублей в любом магазине сети. Чек необходимо зарегистрировать на официальном сайте акции.

Гости торговой сети смогут участвовать в еженедельном розыгрыше призов, в числе которых - бытовая техника и сертификаты на покупки в «Пятерочке».

Ценные презенты разыграют и партнеры сети. Покупателям достаточно приобрести любой товар от них и зарегистрировать чек на сайте.

«Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. «Навстречу чудесам» - это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз - автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятерочка»», - прокомментировали событие в торговой сети.

Реклама. Заказчик ООО «Агроторг», ИНН 7825706086.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте