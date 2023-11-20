«Навстречу чудесам»: «Пятерочка» запустила предновогоднюю акцию

Торговая сеть «Пятерочка» приглашает пензенцев принять участие в новой акции «Навстречу чудесам». Она пройдет с 14 ноября по 18 декабря.
У жителей области, делающих покупки в магазинах «Пятерочка», будет возможность выиграть ценные подарки, получить скидки, специальные предложения от партнеров, презенты от сервиса «Пятерочка Доставка». Главным призом станет автомобиль.
Условие участия - покупка на сумму от 300 рублей в любом магазине сети. Чек необходимо зарегистрировать на официальном сайте акции.
Гости торговой сети смогут участвовать в еженедельном розыгрыше призов, в числе которых - бытовая техника и сертификаты на покупки в «Пятерочке».
Ценные презенты разыграют и партнеры сети. Покупателям достаточно приобрести любой товар от них и зарегистрировать чек на сайте.
«Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. «Навстречу чудесам» - это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз - автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятерочка»», - прокомментировали событие в торговой сети.
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