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Общество

Некоторым пенсионерам будут доплачивать 2 600 рублей ежемесячно

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Депутаты решили восстановить справедливость и принять закон, который предусматривает дополнительные выплаты прабабушкам и прадедушкам, ставшим опекунами.

Сейчас прибавка положена только бабушкам и дедушкам за опеку над несовершеннолетними внуками.

Законопроект уже принят в первом чтении.

«После вступления в силу новых норм прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, будут получать фиксированную доплату к пенсии по старости и инвалидности. Речь идет о людях, воспитывающих подростков до 18 лет или правнуков старше, если они учатся в вузе или признаны судом недееспособными. Они будут получать ежемесячно 2 638 рублей со следующего года на одного ребенка», - пишет «Парламентская газета».

Также благодаря новым нормам для прабабушек и прадедушек упростится оформление опекунства.

Известно, что опекунам предоставляют федеральные и региональные льготы, а также единовременное пособие и ежемесячные выплаты. Их нельзя привлекать к ночной работе, пока ребенку не исполнится 5 лет, они пользуются налоговыми и социальными вычетами.

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