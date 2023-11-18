В воскресенье пензенцам следует одеваться теплее

По данным пензенского гидрометцентра, в воскресенье, 19 ноября, жителей региона ожидают минусовые температуры.
Ночью термометр покажет -8...-10 градусов. Днем ожидается -2...-4.
Умеренный ветер сменит направление с северного на юго-восточное. Облачность будет переменной, преимущественно без осадков.
По данным ГУ МЧС Пензенской области, неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.
В понедельник, по данным Приволжского УГМС, погода может резко измениться. Есть вероятность, что циклонический вихрь принесет в Поволжье обильный мокрый снег и сильный порывистый ветер.
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