В воскресенье пензенцам следует одеваться теплее

18.11.2023 | 16:11

По данным пензенского гидрометцентра, в воскресенье, 19 ноября, жителей региона ожидают минусовые температуры.

Ночью термометр покажет -8...-10 градусов. Днем ожидается -2...-4.

Умеренный ветер сменит направление с северного на юго-восточное. Облачность будет переменной, преимущественно без осадков.

По данным ГУ МЧС Пензенской области, неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.

В понедельник, по данным Приволжского УГМС, погода может резко измениться. Есть вероятность, что циклонический вихрь принесет в Поволжье обильный мокрый снег и сильный порывистый ветер.