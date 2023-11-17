В Соцфонде объяснили, когда отец может получить материнский капитал

17.11.2023 | 14:09

«Может ли материнский капитал получить отец?» - с таким вопросом обратился в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» житель области.

Ответ дали в региональном отделении Соцфонда. В нем говорится, что мужчина - гражданин РФ может получить материнский капитал в случаях, когда:

- он является единственным усыновителем второго, третьего или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2007 года, либо первого ребенка, если решение вступило в силу с 1 января 2020-го;

- он является отцом второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, либо первого ребенка, рожденного после 1 января 2020-го, в случае смерти матери этих детей, не имевшей гражданства Российской Федерации.

Также материнский капитал получит мужчина вне зависимости от наличия у него гражданства РФ, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала.

Это происходит в случаях, если женщина:

- умерла;

- лишилась родительских прав;

- оставила в роддоме, дала согласие на усыновление ребенка, с появлением которого возникло право на материнский капитал;

- совершила в отношении своего ребенка умышленное преступление, повлекшее за собой лишение или ограничение родительских прав

Правило сохраняется, если усыновление ребенка, в связи с которым возникло право на получение сертификата, отменено.

При этом отец не должен быть отчимом в отношении предыдущего ребенка женщины.

«Если у родителей (усыновителей) прекратилось право на материнский капитал, сертификат выдается несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях). Он также может быть выдан совершеннолетнему ребенку, обучающемуся очно (за исключением организации дополнительного образования) до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им 23-летнего возраста», - добавили в пресс-службе отделения Соцфонда.