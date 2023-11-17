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Общество

Синоптики предупредили о возможном мокром снеге 18 ноября

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В субботу, 18 ноября, в Пензенской области возможен небольшой мокрый снег. Такой прогноз сделали синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

В ночь на 18-е число температура воздуха местами опустится до -9 градусов. Вероятен небольшой снег. Ветер северный, порывы до 11 м/с.

Утром столбик термометра покажет -4 градуса. Днем потеплеет до -2…+1. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер сохранится.

Вечером -4…-6, ясно. Порывы северного ветра - до 5 м/с.

Синоптики Приволжского гидрометеоцентра отметили, что территория региона будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

«Существенных осадков не ожидается, а вот морозы усилятся», - предупредили специалисты.

В понедельник область начнет охватывать циклонический вихрь. Поэтому вероятны осадки различной интенсивности. На положительные температуры пензенцам не стоит рассчитывать - минусовые значения термометр будет показывать как ночью, так и днем.

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