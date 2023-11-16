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Общество

Подросткам хотят разрешить трудиться круглый год

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Подросткам, получающим после девятого класса среднее профессиональное образование, следует разрешить трудиться в течение всего года, а не только во время каникул. При этом они должны совмещать работу с учебой.

Эту идею озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«СПО - это сейчас основополагающая история, мы должны давать возможность детям после девятого класса идти учиться и работать», - приводит ее слова ТАСС.

Львова-Белова подчеркнула: руководители образовательных организаций должны сами связываться с работодателями, предлагая готовить необходимые им кадры. В этом случае будет развиваться наставничество и оплачиваемые стажировки.

В противном случае, по ее словам, подростки будут ходить в колледж просто для того, чтобы переждать время.

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Источник — фото pixabay.com
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