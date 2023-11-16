Обувь для малышей ясельного возраста оказалась опасной

16.11.2023 | 08:45

Около 85% обуви для малышей ясельного возраста в России не соответствует критериям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Эксперты проверили 38 пар ясельной обуви разных производителей. 7 из этих торговых марок - российские, остальные - зарубежные.

«Лишь 15% исследованной ясельной обуви соответствует всем критериям безопасности. У остальных есть проблемы с качеством, безопасностью и токсичностью», - говорится в заключении.

Причем самые крупные нарушения выявлены в импортной обуви, а вот в российской обуви для малышей используются качественные материалы.

Больше всего нарушений выявлено в части достоверности маркировки. Товары 18 торговых марок не соответствуют нормативам по материалу верха, 17 - по материалу подкладки, 9 - по материалу вкладной стельки. Еще две торговые марки заявили товары как «туфли малодетские», однако 21 размер не относится к этому наименованию.

Несоответствия по фенолу обнаружено у ясельной обуви торговых марок «Леопард», Barkito, Pablosky, Boys and Girls, Ciciban, Renbut, «Малый зритель». Причем у босоножек Pablosky (Италия) этот показатель почти в 10 раз превысил максимум. Несоответствия по сумме общих фенолов выявлены у продукции торговых марок «Давлекановская обувная фабрика» и «Капитошка».

Превышен индекс токсичности в водной среде у марок Tiflani, Cartago, Happy Baby, Grendene Kids, Age of innocence, Kapika, в воздушной среде - у тех же Happy Baby и Grendene Kids, а также Ecotex Star, Ponki и Evashoes.

В свою очередь информация по результатам исследований Роскачества была направлена производителям, импортерам, продавцам и торговый сетям, в которых закупались образцы. Импортеры и продавцы начали снимать, отзывать из продажи и утилизировать данную продукцию.

Материалы также были направлены в управления Роспотребнадзора в те регионы, где зарегистрированы продавцы обуви данных торговых марок, реализующие продукцию на интернет-площадках.