В Пензе 63 семьи стоят в очереди на усыновление

Сейчас в Управлении образования Пензы лежат 63 заявления от желающих взять в семью младенца. Об этом говорится в докладе, подготовленном и. о. начальника управления Еленой Петросовой к заседанию в гордуме 14 ноября.
Отказ от детей при рождении - основная причина сиротства в городе. Он случается из-за неспособности или нежелания взрослых воспитывать и обеспечивать ребенка. Порой сиротство связано с тяжелым заболеванием или смертью родителей.
В Пензе детей в возрасте до 1 года чаще всего усыновляют (удочеряют).
В 2023 году специалисты органов опеки подготовили для суда документы на усыновление (удочерение) 8 детей, от которых отказались в роддоме.
«Устройство в учреждение для детей-сирот происходит в случаях, когда по медицинским показаниям мальчики и девочки имеют врожденные дефекты развития и не могут быть переданы в семью», - говорится в докладе.
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