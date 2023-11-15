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Общество

В Пензе 63 семьи стоят в очереди на усыновление

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Сейчас в Управлении образования Пензы лежат 63 заявления от желающих взять в семью младенца. Об этом говорится в докладе, подготовленном и. о. начальника управления Еленой Петросовой к заседанию в гордуме 14 ноября.

Отказ от детей при рождении - основная причина сиротства в городе. Он случается из-за неспособности или нежелания взрослых воспитывать и обеспечивать ребенка. Порой сиротство связано с тяжелым заболеванием или смертью родителей.

В Пензе детей в возрасте до 1 года чаще всего усыновляют (удочеряют).

В 2023 году специалисты органов опеки подготовили для суда документы на усыновление (удочерение) 8 детей, от которых отказались в роддоме.

«Устройство в учреждение для детей-сирот происходит в случаях, когда по медицинским показаниям мальчики и девочки имеют врожденные дефекты развития и не могут быть переданы в семью», - говорится в докладе.

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