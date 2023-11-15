Расширена линейка голосовых ассистентов на билайн бизнес

15.11.2023 | 16:21

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Сервис «Виртуальный оператор» помогает создавать сценарии коммуникаций разной сложности для повышения эффективности продаж и уровня клиентского сервиса *.

Платформа билайн бизнес запустила новый продукт в линейке голосовых ассиcтентов - сервис «Виртуальный оператор». С помощью удобного интерфейса интернет-магазины, медицинские клиники, финансовые организации, службы доставки и представители других отраслей смогут автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами.

До недавнего времени в билайн бизнес было два варианта голосовых ассистентов. Первый - «Голосовые кампании» на платформе телеком API (B2S-платформе), где можно настроить простые исходящие коммуникации. Например, если нужно подтвердить заказ или узнать, интересна ли клиенту рекламная акция.

Второй вариант - голосовой ассистент с использованием технологий больших данных, который разрабатывается под ключ для конкретного заказчика.

С августа 2023 года линейку билайн бизнес дополнил платформенный сервис «Виртуальный оператор». Решение объединило простую настройку сценариев коммуникаций и синтез речи.

Например, «Виртуальный оператор» поможет записаться к врачу: уточнить необходимого специалиста, выбрать клинику, дату и время в онлайн-режиме **. Вся информация о записи может передаваться в CRM-систему (систему взаимодействия с клиентами) компании-заказчика ***.

Если в сценарии используются переменные данные, например, нужно обращаться к клиенту по имени, называть номер заказа и его статус в режиме реального времени, «Виртуальный оператор» применяет технологии синтеза речи. В этом случае общие фразы озвучиваются с помощью предзаписанного голоса диктора, а переменные - с помощью синтезированной речи, которая создается на основе оригинала. Можно выбрать голос, доступный на платформе, или записать свой голос бренда.

«Виртуальный оператор» может быть предоставлен в облаке (модель «ПО как услуга - SaaS») или установлен внутри информационного контура компании-заказчика (модель «лицензирование локального приложения - On-Premise»).

«Мы подробно исследуем клиентские кейсы и стараемся предложить оптимальный набор сервисов билайн бизнес, исходя из нашей экспертизы. Расширенная линейка автоматизированных голосовых продуктов помогает подобрать вариант для задач разной сложности с учетом необходимой функциональности и доступной для клиента стоимости услуг. Для дальнейшего развития сервиса планируем в ближайшее время интегрировать его в нашу Облачную АТС», - пояснила руководитель по развитию продуктов на основе речевых технологий ПАО «ВымпелКом» Полина Проворова.

* Эффективность и изменение показателей рассчитаны на основе данных, предоставленных заказчиками билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижения указанных результатов.

** Оператор билайн не производит анализ аудиозаписей самостоятельно, обработка осуществляется с использованием программного обеспечения компании партнера. Оценка категорий данных не осуществляется. Заказчик гарантирует, что анализ аудиозаписей не противоречит законодательству РФ и осуществляется только при наличии у заказчика правовых оснований на соответствующую обработку.

*** Заказчик самостоятельно определяет содержание CRM-данных, гарантирует, что они получены на законных основаниях и их использование не нарушает права третьих лиц.

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