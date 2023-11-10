Горводоканал примет в свою команду новых сотрудников

ООО «Горводоканал» ищет новых сотрудников. В настоящее время на предприятии открыты вакансии по ряду направлений:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда;
- слесарь аварийно-восстановительных работ участка по ремонту сетей канализации;
- слесарь аварийно-восстановительных работ участка по ремонту сетей водопровода;
- слесарь-ремонтник (место работы - ул. Совхозная, 27а);
- слесарь-ремонтник 5-6-го разряда;
- водитель автомобиля 6-го разряда;
- водитель автомобиля 5-го разряда;
- тракторист 5-го разряда;
- машинист экскаватора.
Ресурсоснабжающая организация предлагает полный соцпакет, удобный график работы и достойную заработную плату.
Желающие могут направить свое резюме в режиме онлайн здесь. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 20-96-39, ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по специальности и узнать о других открытых вакансиях - в подразделе «Вакансии» раздела «О компании».
ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанных с водоснабжением и водоотведением и обеспечивающих достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасности условий труда, предоставление достойного уровня заработной платы, социальная защита являются ориентирами при реализации кадровой политики предприятия.
Реклама. Заказчик - ООО «Горводоканал», сайт penzavodokanal.ru.
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