Горводоканал примет в свою команду новых сотрудников

10.11.2023 | 17:12

ООО «Горводоканал» ищет новых сотрудников. В настоящее время на предприятии открыты вакансии по ряду направлений:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда;

- слесарь аварийно-восстановительных работ участка по ремонту сетей канализации;

- слесарь аварийно-восстановительных работ участка по ремонту сетей водопровода;

- слесарь-ремонтник (место работы - ул. Совхозная, 27а);

- слесарь-ремонтник 5-6-го разряда;

- водитель автомобиля 6-го разряда;

- водитель автомобиля 5-го разряда;

- тракторист 5-го разряда;

- машинист экскаватора.

Ресурсоснабжающая организация предлагает полный соцпакет, удобный график работы и достойную заработную плату.

Желающие могут направить свое резюме в режиме онлайн здесь. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону 20-96-39, ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по специальности и узнать о других открытых вакансиях - в подразделе «Вакансии» раздела «О компании».

ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанных с водоснабжением и водоотведением и обеспечивающих достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасности условий труда, предоставление достойного уровня заработной платы, социальная защита являются ориентирами при реализации кадровой политики предприятия.

Реклама. Заказчик - ООО «Горводоканал», сайт penzavodokanal.ru.