Стало известно, когда ребенок может занимать сиденье в маршрутке

09.11.2023 | 17:29

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась читательница с вопросом, касающимся общественного транспорта.

«До какого возраста можно перевозить ребенка в маршрутке бесплатно? И если малышу 3-4 года, можно ли посадить его на сиденье, когда в салоне пусто?» - поинтересовалась горожанка.

Ответ дали в ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области».

«При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право бесплатно провозить с собой в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения», - говорится в нем.

Также отмечается, что если пассажир и его ребенок (дети) не старше 7 лет занимают отдельные места, то проезд оплачивается за каждого пассажира.