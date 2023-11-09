Сетевое издание|18+|Четверг|9 ноя 2023|11:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Муниципальный служащий забыл включить в декларацию 5 счетов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Нижнеломовском районе некоторые муниципальные служащие забыли включить в декларации за 2021 и 2022 год доходы и имущество - как свои, так и членов семьи. Эти факты выявила прокуратура.

Так, две сотрудницы занизили размер полученного ими и супругом одной из них дохода на суммы от 11 до 17 тысяч рублей.

Еще один служащий забыл указать в справке за 2021 год 5 своих банковских счетов.

В третьем случае работник решил не включать в документ имевшуюся у него долю квартиры.

«Он владел недвижимостью до августа 2022 года, пока не подарил сестре. Гражданин обязан был включить собственность в декларации за 2021 и 2022 годы, но не сделал этого. Также он умолчал о своем счете в банке», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По итогам проверки главе района внесено представление.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте