Муниципальный служащий забыл включить в декларацию 5 счетов

09.11.2023 | 09:51

В Нижнеломовском районе некоторые муниципальные служащие забыли включить в декларации за 2021 и 2022 год доходы и имущество - как свои, так и членов семьи. Эти факты выявила прокуратура.

Так, две сотрудницы занизили размер полученного ими и супругом одной из них дохода на суммы от 11 до 17 тысяч рублей.

Еще один служащий забыл указать в справке за 2021 год 5 своих банковских счетов.

В третьем случае работник решил не включать в документ имевшуюся у него долю квартиры.

«Он владел недвижимостью до августа 2022 года, пока не подарил сестре. Гражданин обязан был включить собственность в декларации за 2021 и 2022 годы, но не сделал этого. Также он умолчал о своем счете в банке», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По итогам проверки главе района внесено представление.