Главный следователь Пензенской области проведет личный прием

08.11.2023 | 08:58

В четверг, 9 ноября, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан.

Встретиться с главным следователем региона можно будет с 10:00 до 12:00 в приемной Президента РФ в Пензенской области. Она находится в администрации Железнодорожного района Пензы (ул. Московская, д. 110, каб. 119).

Прием будет проводиться по предварительной записи.

Записаться на него можно по телефонам: 8(8412) 63-64-71, 63-64-72.

При этом гражданин должен обозначить вопрос, с которым намерен обратиться к Владимиру Игнатенкову, предупредили в СУ СК России по Пензенской области.