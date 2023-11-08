Главный следователь Пензенской области проведет личный прием

В четверг, 9 ноября, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан.
Встретиться с главным следователем региона можно будет с 10:00 до 12:00 в приемной Президента РФ в Пензенской области. Она находится в администрации Железнодорожного района Пензы (ул. Московская, д. 110, каб. 119).
Прием будет проводиться по предварительной записи.
Записаться на него можно по телефонам: 8(8412) 63-64-71, 63-64-72.
При этом гражданин должен обозначить вопрос, с которым намерен обратиться к Владимиру Игнатенкову, предупредили в СУ СК России по Пензенской области.
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