В Пензе студентам рассказали, как не попасть в секту

07.11.2023 | 13:21

Пензенским студентам рассказали, как не стать террористом, радикалом и не попасть в секту. В гостях в одном из колледжей побывали полицейские, общественники и представители епархии.

Встреча прошла в рамках мероприятия «Нет ненависти и вражде». На ней студентам объяснили, что за своими действиями в Сети нужно внимательно следить.

«Мы хотим предупредить, чтобы вы были очень аккуратны в интернете, аккуратны в высказываниях, в своих публикациях, потому что это в первую очередь ваша будущая жизнь, будущее вашей семьи», - отметила старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Пензенской области Ирина Магомедова.

Также учащимся привели сведения о радикализме и сектах.

Настоятель Митрофановской церкви города Пензы Павел Колесников подчеркнул: молодежь разбирается в религиях меньше, чем взрослое население, поэтому важно ввести в образовательных учреждениях занятия для детей, на которых бы им объясняли, как отличить тоталитарную секту и что может случиться, если стать участником подобного сообщества.

«В завершение мероприятия участникам рассказали, как можно сообщить об информации террористического характера или фактах экстремистской деятельности», - проинформировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подобные встречи со студентами в Пензе будут проводить и дальше.