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Общество

Перечислены симптомы нового недуга - болезни вейперов

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о симптомах болезни вейперов, которая получает все большее распространение. Ее также называют EVALI - от англ. E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, что переводится как «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов».

Болезнь вейперов впервые диагностировали в 2019 году в США. Только по официальным данным, в Америке от этого тяжелейшего недуга пострадали около 3 000 человек, из них 68 погибли, сотни стали инвалидами.

«Новый недуг затронул и российских школьников, которые и сегодня продолжают парить, несмотря на все запреты. Сейчас 40% школьников в России периодически или постоянно пользуются электронными сигаретами и парят вейпы», - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Первый случай EVALI в РФ зарегистрировали в июле 2021 года в Москве у 17-летнего юноши. Он 1,5 месяца активно «парил» вейпы, и масляная пленка от курительной «жижи» закупорила его легкие.

Дело в том, что в жидкости для вейпа содержится никотин, а помимо него еще и масла, обеспечивающие процесс ее испарения. Клубы ароматного дыма образуются за счет добавления глицерина, масляного раствора витамина Е, пропиленгликоля и др.

«Попадание капель масла в легкие может обернуться серьезной проблемой. Масло закупоривает мелкие бронхиолы, что препятствует поступлению в легкие кислорода. Если такое произойдет, организм может посчитать их инородным объектом и начать вырабатывать иммунный ответ. Итогом может стать воспалительный процесс и накопление жидкости в легких, что приведет к развитию так называемой липоидной пневмонии, развивающейся при регулярном вдыхании маслянистых соединений, присутствующих в заправке для вейпов. А это уже смертельная опасность», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Также парение вейпов иссушает легочную ткань и слизистую дыхательных путей. Последствия - повышается вероятность проникновения инфекции.

Клиническая картина EVALI может быть разной, общие симптомы таковы: повышение температуры, озноб, резкая потеря в весе, одышка, боли в груди, кашель, часто проявления болезней желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе), у половины больных тахикардия. Также диагностируется гипоксия, анализ крови показывает повышенное содержание лейкоцитов.

Врачи отмечают большое сходство болезни вейперов с острой двусторонней пневмонией. С последней EVALI нередко ошибочно путают, вот только лечение антибиотиками не помогает.

«Специального протокола лечения больных EVALI в настоящее время не существует. В тяжелых случаях пациенты попадают в отделения реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких», - отметили специалисты.

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