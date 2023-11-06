В Пензе отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года

06.11.2023 | 16:27

Сотни пензенцев - активисты КПРФ, Ленинского комсомола, движения «Левый Фронт», общественной организации «Дети войны» и Всероссийского женского союза «Надежда России» - приняли участие в демонстрации и митинге в честь Великой Октябрьской социалистической революции.

6 ноября праздничное шествие стартовало от ТЦ «Арбат». Люди направились вниз по улице Московской.

Руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов в своем выступлении отметил, что, по данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 76 000 рублей.

«Скажите, пожалуйста, кто-то из вас получает хотя бы среднюю зарплату? Мы с вами прекрасно знаем, что минимальная зарплата составляет 15 000 рублей. И судя по тому, как мы с вами живем, как мы наскребаем каждый день на элементарные продукты питания, мы понимаем, что данные Росстата расходятся с реальностью», - заявил Александр Смирнов.

Руководитель регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Елена Падалкина напомнила, что одним из лозунгов Октябрьской революции 1917 года были слова «Мир - народам!». Она подчеркнула, что и сегодня он актуален, потому что продолжаются бомбардировки мирного населения Донбасса со стороны киевских властей и снова слышно о конфликте в Нагорном Карабахе, полыхает на Ближнем Востоке.

«На Донбассе за 9 лет выросли дети, которые не знают, что такое мирная жизнь, которые играют в песочнице под звуки разрывающихся снарядов. Дети, которые привыкли часами сидеть в подвалах. Что это, как не геноцид?» - задалась вопросом Елена Падалкина.

С годовщиной Великого Октября участников митинга поздравил и первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Дмитрий Филяев.

Он также сказал, что в сложившихся условиях, когда Россия находится под санкциями, необходимо осуществить так называемый левый поворот в социально-экономической политике, отменить повышение пенсионного возраста, снизить ключевую ставку, не повышать тарифы на услуги ЖКХ и т. д.

«Только по официальной статистике более 20% людей в нашей стране живут за чертой бедности. Это значит, что люди ничего не могут позволить себе, кроме самых дешевых продуктов питания, для того чтобы прокормиться», - отметил руководитель областного комитета Коммунистической партии РФ.

Митинг завершился принятием резолюции, которая будет направлена в федеральные и региональные органы власти.

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