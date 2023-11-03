В школьном пищеблоке комиссия нашла подозрительную курятину

03.11.2023 | 10:33

Представители прокуратуры и Россельхознадзора выявили нарушения в пищеблоке школы города Белинского.

На подоконнике складского помещения проверяющие увидели три целлофановых пакета с 12 килограммами курятины без маркировки.

«На технологической таре (емкости) с мясом птицы механической обвалки должны быть предусмотрены ярлыки с указанием даты и часа выработки мяса или электронные средства для записи и считывания информации», - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Кроме того, мясо птицы механической обвалки должно быть использовано в течение 1 часа с момента выработки либо сразу после производства помещено в холодильную камеру.

Еще в трех образовательных учреждениях проверяющие нашли продукты без ветеринарных сопроводительных документов: рыбные консервы, тушки бройлеров, куриные грудки и голени, котлеты, фрикадельки, сливочное масло.

Информация по нарушениям направлена в прокуратуру Белинского района.