В школьном пищеблоке комиссия нашла подозрительную курятину

Представители прокуратуры и Россельхознадзора выявили нарушения в пищеблоке школы города Белинского.
На подоконнике складского помещения проверяющие увидели три целлофановых пакета с 12 килограммами курятины без маркировки.
«На технологической таре (емкости) с мясом птицы механической обвалки должны быть предусмотрены ярлыки с указанием даты и часа выработки мяса или электронные средства для записи и считывания информации», - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
Кроме того, мясо птицы механической обвалки должно быть использовано в течение 1 часа с момента выработки либо сразу после производства помещено в холодильную камеру.
Еще в трех образовательных учреждениях проверяющие нашли продукты без ветеринарных сопроводительных документов: рыбные консервы, тушки бройлеров, куриные грудки и голени, котлеты, фрикадельки, сливочное масло.
Информация по нарушениям направлена в прокуратуру Белинского района.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀