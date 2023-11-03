Стали известны подробности гидроавиашоу «Крылья Спутника»

03.11.2023 | 14:39

В Пензенской области появилась своя федерация авиации общего назначения. Именно в ее планах - проведение первого в регионе и уникального в масштабах России гидроавиашоу «Крылья Спутника».

Подробности уже известны. По словам пилотов, в конце мая 2024 года на акватории в Городе Спутнике соберется более 20 самолетов-амфибий. Выступать на них будут конструкторы из разных уголков страны.

На время Спутник превратится в музей современной гидроавиации.

Поддержку в организации шоу оказывает строительный холдинг «Термодом».

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