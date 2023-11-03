Стали известны подробности гидроавиашоу «Крылья Спутника»

В Пензенской области появилась своя федерация авиации общего назначения. Именно в ее планах - проведение первого в регионе и уникального в масштабах России гидроавиашоу «Крылья Спутника».
Подробности уже известны. По словам пилотов, в конце мая 2024 года на акватории в Городе Спутнике соберется более 20 самолетов-амфибий. Выступать на них будут конструкторы из разных уголков страны.
На время Спутник превратится в музей современной гидроавиации.
Поддержку в организации шоу оказывает строительный холдинг «Термодом».
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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