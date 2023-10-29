Пензенцы получили возможность обследовать все слои кожи

29.10.2023 | 16:27

В Пензе появилось уникальное оборудование, при помощи которой врачи смогут обследовать все слои кожи пациента.

Ультразвуковая система визуализации кожи DUB SkinScanner появилась в областном клиническом центре спецвидов медицинской помощи. Аппарат был специально разработан для исследования морфологии этого органа, а также подкожной клетчатки.

«В настоящее время эти системы работают в ведущих косметологических, онкологических и дерматологических университетах и медицинских учреждениях мира. Отрадно, что теперь аппарат появился и в Пензе, что позволяет региональной медицине подняться на новый качественный уровень», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

С помощью полученного оборудования специалисты смогут рассмотреть опухоли кожи, оценить критерии их злокачественности, глубину проникновения, границы.

Также аппарат поможет диагностировать практически любое дерматологическое заболевание.