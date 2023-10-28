В областной больнице внепланово поморят тараканов

28.10.2023 | 13:21

Министерство здравоохранения Пензенской области оперативно отреагировало на информацию о тараканах в областной клинической больнице имени Бурденко.

Видеозапись с насекомыми, вольготно чувствующими себя в палате, опубликовала пациентка вечером пятницы, 27 октября. Она указала, что находится в 11-м отделении, на 8-м этаже.

В субботу, 28-го, в редакцию портала PenzaInform.ru пришел ответ из регионального минздрава.

«В каждом лечебном учреждении на регулярной основе проводятся санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих.

Мы сообщили о вашем сигнале в администрацию Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко для организации дополнительной, внеплановой дезинсекции в 11-м отделении», - говорится в нем.

Пациенты, недовольные качеством помощи в областной больнице, могут круглосуточно обратиться к дежурному администратору по телефону 8 (967) 446-14-79.

Кроме того, высказать мнения и пожелания можно в интерактивной анкете на портале независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями anketa.minzdrav.gov.ru.