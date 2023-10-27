Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

27.10.2023 | 08:31

Самая частая причина неприятного запаха изо рта - это заболевания десен. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

По словам врача, в первую очередь это образование зубного отложения (камня или налета).

«В этом случае десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах», - пояснил он.

Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха.

Третья вероятность - некачественные пломбы или ортопедические конструкции с нарушением прилегания к зубу, на которых также скапливаются бактерии.

Эксперт подчеркнул, что причины не всегда кроются в заболеваниях: большое значение имеет гигиена полости рта, в первую очередь - правильная чистка зубов.

«Критичной является тщательная чистка зубов именно перед сном, чтобы ночью восстанавливалось не только тело, но и отдыхали зубы и слизистая оболочка полости рта. Для этого нужно обязательно использовать мануальную или электрическую зубную щетку, зубную нить, монопучковую зубную щетку для очистки межзубных промежутков и поддесневых участков, а также зубные ершики, максимально эффективные для очистки прилегающих поверхностей между зубов. После такой чистки полезным дополнением может быть применение зубного ополаскивателя», - рекомендовал врач.

Более редкой причиной образования неприятного запаха изо рта являются заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых содержимое желудка попадает обратно в пищевод, например гастрит, язва, рефлюкс.

«Наконец, неприятный запах может быть вызван недостаточным для вашего организма потреблением жидкости, а также низким уровнем влажности и высокой температурой в помещении, где вы спите, поскольку соблюдение этих условий помогает поддерживать нормальный уровень слюны, играющей ключевую роль в предотвращении размножения патогенной флоры в ротовой полости», - завершил перечисление Алексей Сошников.