Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Самая частая причина неприятного запаха изо рта - это заболевания десен. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

По словам врача, в первую очередь это образование зубного отложения (камня или налета).

«В этом случае десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах», - пояснил он.

Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха.

Третья вероятность - некачественные пломбы или ортопедические конструкции с нарушением прилегания к зубу, на которых также скапливаются бактерии.

Эксперт подчеркнул, что причины не всегда кроются в заболеваниях: большое значение имеет гигиена полости рта, в первую очередь - правильная чистка зубов.

«Критичной является тщательная чистка зубов именно перед сном, чтобы ночью восстанавливалось не только тело, но и отдыхали зубы и слизистая оболочка полости рта. Для этого нужно обязательно использовать мануальную или электрическую зубную щетку, зубную нить, монопучковую зубную щетку для очистки межзубных промежутков и поддесневых участков, а также зубные ершики, максимально эффективные для очистки прилегающих поверхностей между зубов. После такой чистки полезным дополнением может быть применение зубного ополаскивателя», - рекомендовал врач.

Более редкой причиной образования неприятного запаха изо рта являются заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых содержимое желудка попадает обратно в пищевод, например гастрит, язва, рефлюкс.

«Наконец, неприятный запах может быть вызван недостаточным для вашего организма потреблением жидкости, а также низким уровнем влажности и высокой температурой в помещении, где вы спите, поскольку соблюдение этих условий помогает поддерживать нормальный уровень слюны, играющей ключевую роль в предотвращении размножения патогенной флоры в ротовой полости», - завершил перечисление Алексей Сошников.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте