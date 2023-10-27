Горводоканал восстанавливает подачу воды на Севере

27.10.2023 | 21:05

В пятницу, 27 октября, в Горводоканале рассказали о ремонте участка в микрорайоне Северная Поляна.

Аварийная ситуация на напорном трубопроводе диаметром 150 миллиметров стала причиной отсутствия воды в нескольких домах и учреждениях по улицам Аустрина и Можайского.

На протяжении трех дней ремонтные бригады Горводоканала вели поиск участка сети, где произошел порыв. Ситуация осложнялась тем, что напорный трубопровод идет от дома по улице Можайского, 12, и проходит вдоль лотков теплотрассы, куда и поступала вода.

Расстояние, на котором теплотрасса и водопровод параллельны, - более 500 метров. По словам специалистов, обнаружить утечку легко, если она выходит на поверхность, но в данном случае вода текла в теплотрассу и вскрывать все 500 метров было нецелесообразно.

«Труба на этом участке чугунная, и наиболее частым повреждением таких коммуникаций является поперечный перелом, в результате которого давление в трубопроводе падает полностью. По этой причине близлежащие дома и учреждения остались без холодного водоснабжения.

Изначально утечку «выбило» около дома на улице Аустрина, 158. Напорную часть мы отключили, утечка встала, после чего она была устранена. Но при включении насосов вода все равно продолжила поступать в лотки теплотрассы», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Для поисков специалисты ресурсоснабжающей организации проводили вскрышные работы в нескольких местах вдоль теплотрассы, поэтому сроки устранения аварийной ситуации затянулись.

«При продолжении работ была обнаружена затопленная тепловая камера. После скачивания внутри было установлено поступление воды через стену, что, как мы предполагаем, и есть место повреждения водопровода», - сообщил Александр Наголюк.

В настоящее время бригада Горводоканала ведет аварийно-восстановительные работы на данном участке. До конца пятницы, 27 октября, работы планируется завершить и восстановить водоснабжение в полном объеме.