Кузнецким школьникам рассказали о финансах и мошенничестве

26.10.2023 | 15:20

Дети из школы № 17 в Кузнецке стали финансово грамотнее. В этом им помогли председатель общественного совета при региональном УМВД России Наталья Андреева, полицейские и сотрудники Центробанка в рамках акции «Город финансовых знаний».

Для школьников работало несколько площадок, где юным кузнечанам читали лекции о том, как важно соблюдать законы, как вести себя в обществе, школе и дома.

Родителям учеников рассказали, как обучить их финансовой безопасности и защитить от мошенничества.

«Этот проект предназначен не только для крупных городов, но и для других населенных пунктов, где важны не только финансовые знания, но и знания о праве и профилактике правонарушений. В течение следующего года планируется проведение подобных мероприятий в нескольких населенных пунктах.

Такие мероприятия помогают формированию ответственного отношения к финансовым вопросам и общественной безопасности среди молодого поколения», - отметила Наталья Андреева.