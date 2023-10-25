Над Пензенской областью поднимется «кровавая» луна

25.10.2023 | 13:01

Жители Пензенской области, как и все россияне, смогут увидеть в небе «кровавую» луну. Она поднимется над регионом 28 октября.

В это время случится лунное затмение. Спутник пройдет через северную часть тени Земли и приобретет кровавые оттенки из-за преломленных лучей красного спектра, которые упадут на него сквозь атмосферу планеты.

По словам специалистов Московского планетария, луна коснется земной полутени в 21:01, а само явление продлится с 22:36 до 23:53.

Пик наступит в 23:13, тогда за тенью скроется 12% диска.

«Частное лунное затмение будет хорошо видимым со всей территории России. В европейской части нашей страны оно будет наблюдаться перед полуночью. В Сибири - во второй половине ночи. На крайнем востоке России затмение произойдет под утро, на заходе луны, но и там его можно будет наблюдать. Из Москвы затмение видно до полуночи в южной части неба», - рассказали в планетарии.