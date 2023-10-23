Унесенные призраками: как побороть детскую зависимость от гаджетов

23.10.2023 | 09:00

Номофобию, или зависимость от гаджетов, включат в Международную классификацию болезней. Особенно опасна она для детей. Их психика еще формируется, а значит, последствия могут остаться на всю жизнь.

Существует несколько признаков номофобии:

- ребенок избегает социума и домочадцев, его любимое занятие - засесть в комнате с гаджетом или компьютером, дела по дому и уроки могут вообще игнорироваться;

- отсутствует интерес к другим занятиям, прогулкам, успеваемость в школе падает, темы для бесед становятся ограниченными;

- слишком яркая эмоциональная реакция на события в компьютерной или мобильной игре, резкие перепады настроения, например сильный гнев при проигрыше;

- ребенок становится обидчивым, агрессивным по отношению к окружающим, нервничает, если его отвлекают от телефона;

- наблюдаются расстройства сна: бессонница, прерывистый сон, выкрики во сне или даже лунатизм;

- ребенок постоянно держит гаджет в поле зрения, боится выпускать его из рук, остро реагирует, если аппарат начинает разряжаться, устраивает истерику, если его отбирают;

- нарушен распорядок дня, ребенка сложно уложить спать и поднять утром с постели.

Однако не следует воспринимать гаджеты исключительно как зло. Если увлечение ими направить в нужное русло, то можно развить творческие способности детей, помочь им определиться с профессией. А поспособствуют всему этому наставники «Компьютерной академии ТОП».

Здесь гаджет - инструмент для самовыражения и развития. На занятиях ребенок знакомится с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в Сети, создает собственные игры и роботов LEGO. Ребята учатся интересным и полезным вещам: мобильной съемке, написанию сайтов, обработке видео и фото, созданию мультипликации и 3D-моделированию.

Комфортная атмосфера, индивидуальный подход, геймификация и работа в малых группах позволяют ребенку чувствовать себя нужным, востребованным. Круг общения растет, круг интересов - тоже. Студентам просто некогда тратить время на игрушки или YouTube, да и нет такого желания, ведь в мире IT много интересного.

21 и 28 октября 2023 года в 12:30 состоятся бесплатные мастер-классы, на которых ребята всего за полтора часа смогут создать собственную 3D-модель любимого героя из популярной игры Roblox. Узнать подробности, а также оставить заявку можно на сайте академии или по телефону 8 (8412) 993-992.

Всем новым студентам - рюкзак в подарок.

«Компьютерная академия ТОП» - г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, телефон 8 (8412) 993-992.

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