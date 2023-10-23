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Общество

Банк «Кузнецкий» начал продажи новых монет из драгоценных металлов

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Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент монет, пополнив серию «Памятники архитектуры России» серебряной монетой «Воронцовский дворец, Республика Крым».

На ее оборотной стороне изображение Воронцовского дворца в Алупке в окружении старинного парка, на заднем плане видны живописные вершины горы Ай-Петри. Композицию завершает силуэт чайки, парящей над морскими волнами, и надпись «Воронцовский дворец Республика Крым».

Также в продаже появилась юбилейная серебряная монета «30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Реверс содержит рельефные очертания стелы из фойе здания Совета Федерации и выполненные из цветной эмали флаги Российской Федерации.

Обе монеты сделаны из серебра 925-й пробы, номиналом 3 рубля и имеют массу драгоценного металла в чистоте 31,10 г.

Более подробную информацию о монетах можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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