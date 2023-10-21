В пензенском ледовом дворце откроют новые секции

21.10.2023 | 13:31

В ледовом комплексе «Хрустальный» станут доступны новые направления спортивных занятий. Об этом шла речь на встрече представителей администрации Пензы с жителями Запрудного в четверг, 19 октября.

Представитель общественности поинтересовался, будут ли открывать в микрорайоне новые спортзалы.

«В этом году начал работу ледовый комплекс «Хрустальный». Там можно заниматься фигурным катанием, шорт-треком, посещать тренажерный зал», – ответил глава города Александр Басенко.

Председатель городского спорткомитета Вячеслав Чесноков добавил, что в «Хрустальном» планируется открыть новые секции - по спортивным танцам и единоборствам.

Также участников встречи интересовало, появится ли в Запрудном круглосуточная аптека.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк разъяснила, что письма с соответствующим запросом уже направлены в несколько фармацевтических компаний.

«Ждем, что их положительно рассмотрят», - обнадежила она пензенцев, отметив, что в Октябрьском районе действуют шесть круглосуточных аптек.