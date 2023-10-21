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Общество

В Пензенской области контрактникам будут выплачивать по 50 тысяч

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Жителям Пензенской области, заключившим контракт о прохождении военной службы, планируют выплачивать по 50 тысяч рублей. Проект постановления размещен на сайте регионального правительства.

Речь идет о военнослужащих, заключивших контракт с 1 апреля по 31 декабря 2023 года в период прохождения военной службы по призыву в войсковых частях, дислоцирующихся на территории Пензенской области.

Еще одна категория получателей - призывники, проживающие в Пензенской области и заключившие в тот же период контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

Решение о назначении единовременной денежной выплаты контрактникам будет принимать Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на основании поданных документов.

Указывается, что она не учитывается при определении права на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Пензенской области.

«Единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей предоставляется однократно вне зависимости от количества заключенных контрактов», - говорится в документе.

Сейчас постановление проходит антикоррупционную экспертизу. Оно вступит в силу со дня официального опубликования.

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