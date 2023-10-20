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Общество

На Сурском водозаборе установили регулируемые преобразователи

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Недалеко от Пензы находится важнейший стратегический объект региона - Сурский гидроузел. Одна из его основных функций - сдерживать водные массы Суры в период паводка или половодья.

Другая не менее важная задача - обеспечивать водой Пензу и Заречный, то есть практически полмиллиона жителей, половину населения региона. С этим справляется насосная станция «Сурский водозабор».

Ежесуточно пензенцы потребляют около 250 тысяч кубометров воды. И чтобы этот процесс был бесперебойным и оптимизированным, Горводоканал установил частотно-регулируемые преобразователи на насосном оборудовании.

«Это позволяет снизить динамические нагрузки на насосные агрегаты. За счет частотного регулирования значительно уменьшается потребление электроэнергии, а процесс поддержания давления в напорном трубопроводе становится полностью автоматизированным», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Установка частотника повысит качество и оперативность работы за счет получения полной и достоверной информации о параметрах технологических процессов в режиме реального времени. Диспетчер сможет отслеживать текущие параметры оборудования и оперативно выполнять оптимизацию режимов работы станции.

«В комплексе это позволит увеличить ресурс оборудования, повысить эффективность управления технологическим процессом, что обеспечит безаварийную и экономичную работу всей насосной станции», - добавил Александр Наголюк.

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