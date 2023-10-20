Из менеджера в программисты: как освоить IT-специальность уже сейчас

20.10.2023 | 09:00

Сфера IT с каждым годом становится привлекательнее, всем давно ясно, что будущее - за цифровыми технологиями. Именно поэтому люди стали массово обучаться IT-специальностям.

Причем получить востребованную профессию несложно, и для этого не нужно увольняться с работы. Вместе с «Компьютерной академией ТОП» освоиться на новом поприще смогут и менеджер, и продавец-консультант, и врач, и учитель.

Сейчас в академии проходит свежий набор на курсы по компьютерной графике и дизайну.

Учебная программа «Компьютерная графика и дизайн» организована так, чтобы студент мог максимально погрузиться в специальность. На защите дипломных проектов присутствуют представители IT-компаний, поэтому старательный выпускник имеет шансы сразу найти хорошую работу.

По окончании курса он сможет:

- создавать и разрабатывать с нуля бренды компаний: заниматься подготовкой гайдлайнов и брендбуков, разрабатывать фирменную стилистику, корпоративные элементы дизайна, фирменный стиль, знаки, логотипы и персонажей бренда;

- создавать внутреннюю и внешнюю рекламу: макеты постеров, вывесок, щитов, используя средства плоскостной и трехмерной графики;

- производить фотосъемку с использованием передовых цифровых технологий: ретушировать снимки, делать постобработку, создавать профессиональные портреты и фотографические коллажи, проводить ночную и макросъемку;

- создавать макеты печатных изданий: газет, журналов, книг, рекламной полиграфической продукции, включая допечатную подготовку изданий;

- проектировать, создавать и продвигать статические и динамические web-сайты: от простейших сайтов-визиток до крупных интернет-магазинов;

- создавать интерактивные элементы web-страниц, динамические меню и элементы управления, встраивать видеофрагменты, используя технологии Adobe Animate;

- участвовать в разработке компьютерных игр;

- создавать и обрабатывать видеоролики, совмещать и синхронизировать видеоматериал со звуковым рядом, управлять техническим процессом озвучки видеороликов;

- создавать трехмерные изображения с использованием новейших технологий моделирования и визуализации;

- проектировать интерфейсы для мобильных и настольных приложений, рассчитывать пользовательский опыт;

- создавать анимационные фильмы, используя двух- или трехмерную анимацию и профессиональные спецэффекты.

Бесплатная консультация - по телефону 8 (8412) 99-39-92. Также вопросы можно задать в WhatsApp: wa.me/79914575235. Адрес «Компьютерной академии ТОП» - г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, этаж 3, офис 305. Сайт - pnz.top-academy.ru.

Всем новым студентам - рюкзак в подарок.

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