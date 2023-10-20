Сетевое издание|18+|Пятница|20 окт 2023|09:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Из менеджера в программисты: как освоить IT-специальность уже сейчас

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сфера IT с каждым годом становится привлекательнее, всем давно ясно, что будущее - за цифровыми технологиями. Именно поэтому люди стали массово обучаться IT-специальностям.

Причем получить востребованную профессию несложно, и для этого не нужно увольняться с работы. Вместе с «Компьютерной академией ТОП» освоиться на новом поприще смогут и менеджер, и продавец-консультант, и врач, и учитель.

Сейчас в академии проходит свежий набор на курсы по компьютерной графике и дизайну.

Учебная программа «Компьютерная графика и дизайн» организована так, чтобы студент мог максимально погрузиться в специальность. На защите дипломных проектов присутствуют представители IT-компаний, поэтому старательный выпускник имеет шансы сразу найти хорошую работу. 

По окончании курса он сможет:

- создавать и разрабатывать с нуля бренды компаний: заниматься подготовкой гайдлайнов и брендбуков, разрабатывать фирменную стилистику, корпоративные элементы дизайна, фирменный стиль, знаки, логотипы и персонажей бренда;

- создавать внутреннюю и внешнюю рекламу: макеты постеров, вывесок, щитов, используя средства плоскостной и трехмерной графики;

- производить фотосъемку с использованием передовых цифровых технологий: ретушировать снимки, делать постобработку, создавать профессиональные портреты и фотографические коллажи, проводить ночную и макросъемку;

- создавать макеты печатных изданий: газет, журналов, книг, рекламной полиграфической продукции, включая допечатную подготовку изданий;

- проектировать, создавать и продвигать статические и динамические web-сайты: от простейших сайтов-визиток до крупных интернет-магазинов;

- создавать интерактивные элементы web-страниц, динамические меню и элементы управления, встраивать видеофрагменты, используя технологии Adobe Animate;

- участвовать в разработке компьютерных игр;

- создавать и обрабатывать видеоролики, совмещать и синхронизировать видеоматериал со звуковым рядом, управлять техническим процессом озвучки видеороликов;

- создавать трехмерные изображения с использованием новейших технологий моделирования и визуализации;

- проектировать интерфейсы для мобильных и настольных приложений, рассчитывать пользовательский опыт;

- создавать анимационные фильмы, используя двух- или трехмерную анимацию и профессиональные спецэффекты.

Бесплатная консультация - по телефону 8 (8412) 99-39-92. Также вопросы можно задать в WhatsApp: wa.me/79914575235. Адрес «Компьютерной академии ТОП» - г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, этаж 3, офис 305. Сайт - pnz.top-academy.ru.

Всем новым студентам - рюкзак в подарок.

Реклама. Заказчик - АНО ДПО «Академия ТОП филиал «Академия ТОП Пенза».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте