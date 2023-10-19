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Общество

Вадим Супиков помог оказавшимся в беде жителям Жемчужного проезда

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В рамках депутатской деятельности председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков помог жителям дома № 10 в Жемчужном проезде в Пензе, оказавшимся в сложной ситуации из-за коммунальной аварии.

Пензенцы обратились к спикеру регионального парламента 17 октября, и он сразу же подключился к решению проблемы.

Как выяснилось, ранним утром вторника вскоре после того, как дом подключили к отоплению, все подъезды пятиэтажки заволокло густым паром: подвал затопило горячей водой.

Стены и окна покрылись испариной, начали отходить обои, вода прибывала, отключилось электричество, а обращения в МУП и экстренные службы быстрого результата не давали.

Вадим Супиков трижды лично выезжал на место ЧП, общался с людьми, уточнял детали случившегося. Он заявил, что виновникам аварии будут предъявлены иски на возмещение материального ущерба.

Вскоре сотрудники ресурсоснабжающей организации приступили к ремонту сетей. На проблему также обратили внимание администрация Железнодорожного района и представители областного министерства ЖКХ и ГЗН.

К дому доставили помпу для откачки воды из подвала, началось восстановление электроснабжения. Однако повторная попытка запустить в здание тепло также не увенчалась успехом: оказалось, что в негодность пришла важная деталь оборудования.

«Работы по замене задвижки ведутся. Аварийная бригада работает в непростых погодных условиях: холодно, идет дождь. Сегодня [18 октября] - последний срок сдачи этого жилого объекта перед пуском тепла по графику в рамках подготовки к зиме», - отметил Вадим Супиков накануне.

В итоге с главной задачей - восстановлением электроснабжения - к вечеру 18-го числа удалось справиться. Тепло в квартиры должно было поступить сразу после окончания ремонта, предполагающего врезку новой задвижки.

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Источник — фото www.zspo.ru
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