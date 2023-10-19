В Госдуме решили, с кого начнут выплату вкладов СССР

19.10.2023 | 12:05

В Государственной думе РФ вернулись к вопросу о компенсации советских вкладов россиянам.

Речь идет о сбережениях граждан СССР, помещенных во вклады в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года.

Выплата компенсаций была приостановлена в 2003 году из-за отсутствия источников финансирования. Парламентарии подготовили предложения, которые позволят возместить средства вкладчиков.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Владимира Сенина, разработанные меры должны сдвинуть дело с мертвой точки, сообщает «Российская газета».

В Госдуме хотят перенести дореформенные сбережения граждан-вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка.

После этого возможно начать компенсационные выплаты лицам старше 78 лет. По оценке экспертов, это около 4 миллионов человек.

«Если начинать выплачивать отсюда, это примерно 7,3 миллиарда рублей», - заявил Сенин.

Инициаторы предложения уверены, что такую нагрузку бюджет страны должен выдержать.