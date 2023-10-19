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Общество

Пензенская область может выйти из «демографической зимы»

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Пензенская область вошла в число трех регионов, где развернутся пилотные проекты по выходу из «демографической зимы».

Численность населения стремительно уменьшается на фоне падающей рождаемости. Если не переломить ситуацию, последствия испытают все без исключения отрасли социально-экономического развития региона. Это понимают в Правительстве РФ. На исправление ситуации неоднократно нацеливал Президент РФ Владимир Путин.

Регионы активно приступили к реализации задачи главы государства. Так, губернатор Новгородской области Андрей Никитин организовал пресс-конференцию и рассказал журналистам, что уже сделано.

«У нас выбраны три города: Старая Русса, Валдай, Боровичи. До 1 ноября мы должны представить в Правительство РФ те наборы мер, которые мы видим по каждому из этих районов. Если что-то у нас получится, то предложения, сформированные на основе опыта нашего региона, будут предложены для реализации по всей стране. Мы уже провели соцопросы, стратсессии с жителями, пообщались с экспертами», - пояснил он.

В Тамбовской области наметили основные очертания программы. В число мер поддержки вошли как материальные стимулы, так и культурные (широкая пропаганда семейных ценностей).

В Пензенской области активную позицию демонстрируют общественники. Так, региональное отделение Союза женщин России предложило сохранить за женщиной в декрете право на 100% заработной платы. Ориентиром должна стать средняя зарплата по региону (в Пензенской области - чуть больше 42 тысяч рублей).

«Женщины часто отказываются от рождения детей, поскольку декретный отпуск - это потеря значительной части доходов. Сейчас мамы получают лишь 40% своего заработка. А как содержать семью с малышом, если расходы выросли, а доходы, напротив, упали? Преодолев этот дисбаланс, мы сможем переломить демографическую ситуацию», - уверена лидер пензенского отделения Союза женщин России Ольга Чистякова.

Такую точку зрения разделяют в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Эксперты предложили повысить размер пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет до 100% среднего заработка женщины. Это помогло бы компенсировать утраченную зарплату, а также исключить необходимость совмещать уход за малышом и работу.

Пензенские активисты направили свою инициативу на рассмотрение в Законодательное собрание региона, чтобы затем выйти с предложениями на уровень Госдумы. Пока ответ не получен. Известно, что в Пензенской области в число пилотных с подачи регионального минтруда вошли лишь два района - Земетчинский и Сердобский. Более подробной информации о реализации проекта пока нет.

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