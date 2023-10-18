В Пензе Соборную площадь украсят тысячей бумажных журавлей

18.10.2023 | 20:35

Пензенцев приглашают на патриотическую акцию «День белого журавля», приуроченную к одноименному празднику. Она пройдет в воскресенье, 22 октября, на Соборной площади.

Памятная дата появилась по инициативе поэта Расула Газматова как знак почитания памяти погибших на войне солдат. Строки автора и вошли в название праздника.

Пенза участвует в акции много лет. В этом году на Соборной площади будут выступать творческие коллективы, территорию украсят более тысячи бумажных журавлей, сделанных школьниками, а также рисунки на тему «С чего начинается Родина».

Кроме того, для зрителей прозвучат самые трогательные строки из детских сочинений.

Начало в 11:00. Вход свободный.

«Ожидается, что акцию посетит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщили в фонде «Святое дело» (организатор мероприятия).

Также для гостей будет работать полевая кухня, а завершится мероприятие запуском в небо белых птиц.