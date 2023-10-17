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Общество

Участковый из Шемышейского района стал лучшим в Пензенской области

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Участковый из Шемышейского района Виктор Сергеев стал самым «народным» в Пензенской области. За это звание боролись 39 кандидатов. Лучшего выбирали жители региона онлайн-голосованием с 7 по 16 октября.

Виктор Сергеев начал карьеру участкового уполномоченного милиции в 2006 году, а после реформы МВД продолжил работать в полиции. На вверенной ему территории - 6 сельских администраций, 15 населенных пунктов и 2 садоводческих товарищества - живут более 4 500 человек.

По словам коллег, полицейский никогда не отказывает обратившимся за помощью и выходит на службу даже ночью. Его опыт работы позволяет приносить настоящую пользу людям. Также он принимает участие в заседаниях совета общественности.

«С ним мы вместе совершаем межведомственные рейды по профилактике, посещаем неблагополучные семьи, ранее судимых, лиц в группе риска», - рассказала заведующая сектором по профилактике правонарушений администрации Шемышейского района Клавдия Федякина.

Чаще всего Виктору Сергееву приходится решать бытовые проблемы.

«В сентябре обратилась жительница села с просьбой провести беседу с ее сожителем, чтобы он перестал употреблять спиртное. Провел. Гражданин осознал и понял», - отметил он.

Кроме того, Сергеев ведет активную борьбу с мошенничеством. Все его жители знают, как поступать, чтобы не стать жертвой обмана.

«Победитель регионального этапа поборется за звание лучшего участкового страны. Совсем скоро вы сможете поддержать своего земляка в борьбе за высокое звание народного участкового России», - обратились к жителям в пресс-службе регионального УМВД России.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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