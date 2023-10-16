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Общество

Михаил Дралин - в десятке сильнейших пилотов серии кольцевых гонок

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На чемпионате и Кубке России по автомобильным кольцевым гонкам пензенский гонщик, председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дрaлин занял седьмое место в классе S-1600.

В октябре на автодроме «Крепость Грозная» подвели итоги всех заездов нынешнего сезона серии кольцевых гонок, которые проводит Российская автомобильная федерация.

Эти соревнования считаются самыми статусными в стране и входят в число зрелищных. В них принимают участие около 100 пилотов. На автомобиле Lada Granta Пензенскую область представлял Михаил Дрaлин. По итогам сезона-2023 он установил свой личный рекорд, войдя в первую десятку сильнейших гонщиков.

Михаил Дрaлин отметил, что «все достижения в спорте основаны на дисциплине, трудолюбии, ответственности перед командой».

«Гонки - это довольно сложный и опасный вид спорта, очень много столкновений и сходов с дистанции. Они требуют самообладания, молниеносной реакции и отличной физической формы. Тем ценнее результат и радость победы», - заявил он.

По словам руководителя Федерации автомобильного спорта Пензенской области Александра Цыганова, то, что Михаил Дрaлин вошел в десятку лучших - значимое достижение для пензенского автомобильного спорта.

Цыганов отметил не только прогресс самого пилота. Михаил Дрaлин - пример для юных спортсменов, стимул для молодых гонщиков, его успех помогает развивать интерес к соревнованиям среди жителей региона.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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