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Общество

Медицинский психолог перечислила способы борьбы с депрессией

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Мнение, что алкоголь - хорошее средство для устранения стресса и снятия напряжения, ошибочно. Об этом рассказала медицинский психолог отделения кардиологии № 3 клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Инна Жадаева.

По ее словам, хорошее психическое здоровье - это не только отсутствие депрессии или беспокойства. Скорее, это устойчивость к стрессам, жизненным проблемам и неудачам. Если же нервная система находится под давлением, то вероятны сложности с психическим и эмоциональным состоянием.

Причины могут быть разнообразные: нелюбимая работа, чрезмерные физические или эмоциональные нагрузки, длительное нервное напряжение.

По словам Инны Жадаевой, снятие напряжения с помощью алкоголя чревато быстрым привыканием.

«В мозгу возникает новая крепкая связь между событиями: выпил спиртного - снял усталость, пропал стресс, пропала депрессия, выпил алкогольного напитка - и сразу повеселел, появились настроение и эйфория. Затем эта связь укрепляется настолько, что никакими силами человек не сможет отказаться от употребления алкоголя», - предупреждает специалист.

Инна Жадаева напомнила, что спиртное еще никогда не решало имеющихся проблем. Самый правильный способ победить депрессию - обратиться к специалисту, чтобы выяснить причины заболевания.

«Да, они психологические и работать с ними сложнее, чем с физическими. Но только так можно восстановить свое душевное равновесие. Очень важно вовремя поймать состояние, когда вам уже достаточно нагрузки, переживаний и стрессов», - предупредила она.

Инна Жадаева утверждает: справиться за короткое время с депрессией и стрессом невозможно. Разрешение такой ситуации состоит в переменах. В этом помогут развлечения, новые знакомства и события.

«Помогите себе качественным отдыхом. Это музыка, прогулки, ванны с аромомаслами, общение с приятными людьми и чтение книг», - добавила она в заключение.

Советы Инны Жадаевой размещены на сайте Министерста здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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