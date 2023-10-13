По Пензе продолжат ездить троллейбусы без кондукторов

13.10.2023 | 17:44

В Пензе пассажиры троллейбусов не всегда остаются довольны отсутствием кондуктора. Претензии от одного из горожан по этому поводу поступили в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Сколько еще продлится эксперимент езды в троллейбусах без кондукторов? Нестрашно, когда на остановке заходят два-четыре человека. Протолкаемся к кабине водителя, заплатим, кое-как рассядемся. Хуже, когда заходит человек 10 и больше в одно время. Вот тут уже цейтнот. И ноги отдавят, и места все займут, пока ты топчешься в надежде заплатить. Я-то честный, отдаю деньги всегда. А сколько на халяву ездят? Не проще ли платить кондуктору, чем возить безбилетников?» - поинтересовался мужчина.

Его вопросы редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». В пятницу, 13 октября, оттуда пришел ответ.

Директор Лариса Панкова напомнила, что обслуживанием троллейбусных маршрутов занимается ООО «Универсал Сервис».

«В связи с нехваткой кондукторов по причине отсутствия соискателей на имеющиеся вакантные места предприятием принято решение о совмещении функции водителя и кондуктора. Данный опыт обслуживания пассажиров не противоречит существующим нормативным правовым актам», - заявила она.

На днях ГКУ разместило на своих страницах в соцсетях объявление о приеме кондукторов для работы на новом маршруте № 105, по которому по будням будут курсировать 18 машин, по выходным и праздникам - 15.