Сетевое издание|18+|Пятница|13 окт 2023|19:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

По Пензе продолжат ездить троллейбусы без кондукторов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе пассажиры троллейбусов не всегда остаются довольны отсутствием кондуктора. Претензии от одного из горожан по этому поводу поступили в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Сколько еще продлится эксперимент езды в троллейбусах без кондукторов? Нестрашно, когда на остановке заходят два-четыре человека. Протолкаемся к кабине водителя, заплатим, кое-как рассядемся. Хуже, когда заходит человек 10 и больше в одно время. Вот тут уже цейтнот. И ноги отдавят, и места все займут, пока ты топчешься в надежде заплатить. Я-то честный, отдаю деньги всегда. А сколько на халяву ездят? Не проще ли платить кондуктору, чем возить безбилетников?» - поинтересовался мужчина.

Его вопросы редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». В пятницу, 13 октября, оттуда пришел ответ.

Директор Лариса Панкова напомнила, что обслуживанием троллейбусных маршрутов занимается ООО «Универсал Сервис».

«В связи с нехваткой кондукторов по причине отсутствия соискателей на имеющиеся вакантные места предприятием принято решение о совмещении функции водителя и кондуктора. Данный опыт обслуживания пассажиров не противоречит существующим нормативным правовым актам», - заявила она.

На днях ГКУ разместило на своих страницах в соцсетях объявление о приеме кондукторов для работы на новом маршруте № 105, по которому по будням будут курсировать 18 машин, по выходным и праздникам - 15.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте