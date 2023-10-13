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Общество

Эндокринолог рассказала, с чем может быть связано внезапное похудение

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Резкая потеря веса без видимых причин может указывать на некоторые заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Юлия Вереина.

«Снижение массы тела более чем на 5% без тренировок и диет на фоне ухудшения самочувствия - это серьезный сигнал, требующий внимания. Поэтому при наличии такого симптома следует обратиться за помощью к специалисту», - отметила она.

Причины истощения могут быть разными - от неполноценной и недостаточной диеты до серьезных проблем со здоровьем.

«В частности, снижение массы тела и истощение могут наблюдаться на фоне метаболических нарушений, таких как гипертиреоз, метаболический синдром и диабет. Сюда же относятся и некоторые инфекционные заболевания - ВИЧ/СПИД, туберкулез и сепсис. Такие аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и болезнь Крона, могут вызывать истощение из-за воспаления, усиленного метаболизма и нарушения пищеварения. Не стоит забывать и про воспалительные заболевания кишечника», - перечислила Вереина.

Особое внимание она уделила гипертиреозу - повышенной функции щитовидной железы. По словам доктора, при данном нарушении продукция тироидных гормонов усиливается, что может привести к увеличению энергетического обмена, сжиганию запасенных жиров и, как следствие, потере веса. Также в этом случае могут проявляться повышенная тревожность, нарушения сна и учащенное сердцебиение.

А вот у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника нередко нарушается выработка гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения. Это приводит к потере аппетита и неприятным ощущениям при приеме пищи.

Также Юлия Вереина обратила внимание, что причиной стремительного похудения могут быть психические расстройства - анорексия и булимия.

«Истощение организма - серьезный симптом, требующий внимания. Помните, что консультация врача поможет выявить причину истощения и предпринять необходимые меры для восстановления здоровья», - подытожила врач.

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Источник — фото pixabay.com
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