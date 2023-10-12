Пензенцы отдают предпочтение высокотехнологичным гаджетам

12.10.2023 | 12:23

Эксперты компании «МегаФон» проанализировали обезличенные данные и выяснили, что в сентябре в Пензенской области рост продаж гаджетов с поддержкой VoLTE и VoWiFi по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%, а расход интернет-трафика на таких устройствах увеличился на 20%.

С помощью VoLTE можно одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит естественно, как будто тот находится рядом. VoWiFi позволяет абонентам совершать и принимать обычные голосовые вызовы через сеть Wi-Fi.

На конец сентября 2023 года число пензенцев, предпочитающих современные смартфоны, в 27 раз превысило количество тех, кто привык к старым моделям. Чаще всего пользователи выбирают iPhone 11, Xiaomi Redmi 9А и 9С, Samsung Galaxy A12, Honor 10.

Примечательно, что среди владельцев передовых гаджетов женщин на 5% больше, чем мужчин. Что касается возраста, то самыми активными являются абоненты 25-35 лет.

«Сегодня смартфон заменяет навигатор, справочник, телевизор, а кому-то и рабочее место. Его функционал постоянно обновляется, и наши абоненты не хотят отставать. Для их удобства мы расширяем розничную сеть «МегаФона» и Yota, запуская новые точки продаж в небольших населенных пунктах. Недавно мы открыли первые салоны в Сердобске и в одном из древнейших городов региона - Нижним Ломове. Теперь их жителям доступна возможность увидеть вживую приобретаемые гаджеты», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

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