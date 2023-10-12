Сетевое издание|18+|Четверг|12 окт 2023|14:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы отдают предпочтение высокотехнологичным гаджетам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Эксперты компании «МегаФон» проанализировали обезличенные данные и выяснили, что в сентябре в Пензенской области рост продаж гаджетов с поддержкой VoLTE и VoWiFi по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%, а расход интернет-трафика на таких устройствах увеличился на 20%.

С помощью VoLTE можно одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит естественно, как будто тот находится рядом. VoWiFi позволяет абонентам совершать и принимать обычные голосовые вызовы через сеть Wi-Fi.

На конец сентября 2023 года число пензенцев, предпочитающих современные смартфоны, в 27 раз превысило количество тех, кто привык к старым моделям. Чаще всего пользователи выбирают iPhone 11, Xiaomi Redmi 9А и 9С, Samsung Galaxy A12, Honor 10.

Примечательно, что среди владельцев передовых гаджетов женщин на 5% больше, чем мужчин. Что касается возраста, то самыми активными являются абоненты 25-35 лет.

«Сегодня смартфон заменяет навигатор, справочник, телевизор, а кому-то и рабочее место. Его функционал постоянно обновляется, и наши абоненты не хотят отставать. Для их удобства мы расширяем розничную сеть «МегаФона» и Yota, запуская новые точки продаж в небольших населенных пунктах. Недавно мы открыли первые салоны в Сердобске и в одном из древнейших городов региона - Нижним Ломове. Теперь их жителям доступна возможность увидеть вживую приобретаемые гаджеты», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте