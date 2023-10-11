В четверг в области ожидается желтый уровень погодной опасности

11.10.2023 | 22:00

В ночь на четверг, 12 октября, в Пензенской области температура опустится до 0…+2 градусов. Днем прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Региональное ГУ МЧС России предупредило, что местами порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с.

Днем в четверг синоптики Gismeteo прогнозируют температуру +7…+9 градусов. Будет пасмурно, возможны осадки.

Вечером столбик термометра покажет +7...+8, вероятен небольшой дождь.

Когда стемнеет, жителям региона можно попробовать внимательно осмотреть небо. Согласно народным приметам, если в этот день заметно много ярких звезд, то ожидается сухая осень.