В четверг в области ожидается желтый уровень погодной опасности

В ночь на четверг, 12 октября, в Пензенской области температура опустится до 0…+2 градусов. Днем прогнозируется желтый уровень погодной опасности.
Региональное ГУ МЧС России предупредило, что местами порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с.
Днем в четверг синоптики Gismeteo прогнозируют температуру +7…+9 градусов. Будет пасмурно, возможны осадки.
Вечером столбик термометра покажет +7...+8, вероятен небольшой дождь.
Когда стемнеет, жителям региона можно попробовать внимательно осмотреть небо. Согласно народным приметам, если в этот день заметно много ярких звезд, то ожидается сухая осень.
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