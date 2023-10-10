Пензу и Кузнецк ждут общегородские субботники

10.10.2023 | 16:48

В субботу, 14 октября, в Пензе и Кузнецке в рамках областного месячника по благоустройству пройдут общегородские субботники.

В Пензе участие в мероприятии примут не только коммунальные службы, но и трудовые коллективы районных администраций и иных органов местного самоуправления. Такое распоряжение отдал во вторник, 10 октября, глава города Александр Басенко на аппаратном совещании.

«Нужно привести в порядок общественные места, убрать листья, мусор перед зимним сезоном», - конкретизировал он задачу.

В Кузнецке к уборке кроме коммунальщиков и ресурсов управляющих организаций и ТСЖ привлекут волонтеров - они вычистят общественные места и скверы.

«Приложить максимум усилий в наведении порядка на прилегающих территориях должны владельцы частных домовладений, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.