Пензенские медики ожидают волну гриппа после резкого похолодания

09.10.2023 | 10:14

В Пензенской области из-за резкого перепада температур прогнозируется увеличение простудных заболеваний. Об этом в понедельник, 9 октября, заявила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Осенняя вирусная волна - естественный процесс. Ожидаем волну гриппа, да, она будет. Учитывая резкое похолодание, ожидаем быстрого всплеска простудных заболеваний и резкого роста их.

Все идет закономерным путем. На сегодняшний день у нас нет таких резких толчков, подъемов простудных заболеваний, а дальше будем смотреть», - отметила чиновница в прямом эфире, организованном ЦУРом во «ВКонтакте».

Также она уточнила, что пока в Пензенской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

«В прошлом году сезон характеризовался высоким подъемом, протекал достаточно тяжело, было две потери от гриппа: оба [умерших] были не привиты и в обоих случаях было позднее обращение», - напомнила Марина Воробьева.