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Общество

Трудоустройство жителей Пензенской области ускорилось

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В Пензенской области модернизация службы занятости населения оказалась успешной. Время трудоустройства жителей заметно сократилось.

Модернизировали 2 центра занятости: в Пензе (в 2021 году) и Городищенском районе (в 2022-м).

«Сократилось среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы: в Пензе - в 2,4 раза и в 2 раза - в Городищенском районе. Среднее время состояния на учете в качестве безработного уменьшилось в 3,5 раза и 2,8 раза соответственно», - отчитался на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

Руководитель ведомства добавил, что областная служба занятости в этом году выбрана для участия в пилотном проекте. Он предусматривает комплекс изменений, который модернизирует эту сферу.

В марте 2022 года Алексей Качан представил проект централизации службы занятости населения. Министр предложил создать одно юридическое лицо вместо действующих 27. Там, где имеются трудовые кадры, создать филиалы ГКУ, сотрудники которых будут организовывать ярмарки вакансий. В районах, где нет большого числа кадров и крупных производств, сотрудники филиалов могут принимать граждан в офисах МФЦ или организаций-партнеров.

В конце 2022-го региональное правительство постановило: центры занятости Пензы, Заречного и районов области сливаются в одну организацию - государственное казенное учреждение «Центр занятости Пензенской области».

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