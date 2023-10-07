Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий

07.10.2023 | 09:10

В Пензенской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Обильные осадки в виде мокрого снега с дождем, сильный ветер, ночные заморозки и гололед могут привести к обострению ситуации на дорогах.

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона попросили водителей быть предельно внимательными. Им напомнили о необходимости увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля, соблюдать необходимый боковой интервал, выбирать безопасную скорость, избегать резкого торможения и ускорения.

«Особую осторожность следует проявлять при проезде мостов и путепроводов, где наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и перед пешеходными переходами», - отметили в министерстве.

Внимательными следует быть и пешеходам: при переходе дороги нужно убедиться, что путь безопасен. Также следует помнить об увеличивающемся в осенне-зимний период тормозном пути автомобиля.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 8 октября, в области ожидается дождь, местами ветер с порывами до 17 м/с. Утром термометр покажет +2...+3 градуса, днем - до +8.